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Bağımsızlıklarını kutladılar

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Bağımsızlıklarını kutladılar
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen '24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü ve Dostluk Konseri' renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama, Atatürk Kültür Parkı içerisindeki Küçük Amfi'de gerçekleştirildi. Etkinliğe Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Oresta Starak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ukraynalı gazeteciler, Antalya'da yaşayan Ukraynalı ve Türk aileler katıldı. Etkinliğe katılan davetlilere Ukrayna'nın yöresel 'Borsch Çorbası' ile ekmek ikram edildi.
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Bağımsızlıklarını kutladılar
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