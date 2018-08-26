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Başkan Ünlü’ye bayram ziyareti

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Başkan Ünlü’ye bayram ziyareti
AK Parti heyeti geçtiğimiz günlerde 6. Olağan Kongresine giderken geçiren Başkanı 'yü hastanede ziyaret etti. AK Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban kaza nedeni ile hastanede tedavi gören AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'ye geçmiş olsun dileklerini sundu. AK Parti heyeti, Ünlü'nün Kurban Bayramı'nı da kutladı. Ünlü ile bir süre sohbet eden heyet hastaneden ayrıldı.
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Başkan Ünlü’ye bayram ziyareti
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