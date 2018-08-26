Başkan Ünlü’ye bayram ziyareti

AK
Parti Afyonkarahisar
heyeti geçtiğimiz günlerde AK Parti
6. Olağan Kongresine giderken kaza
geçiren Isparta İl Gençlik Kolları
Başkanı Yaşar Ünlü
'yü hastanede ziyaret etti. AK Parti Afyonkarahisar
Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban kaza nedeni ile hastanede tedavi gören AK Parti Isparta
İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'ye geçmiş olsun dileklerini sundu. AK Parti heyeti, Ünlü'nün Kurban Bayramı'nı da kutladı. Ünlü ile bir süre sohbet eden heyet hastaneden ayrıldı.