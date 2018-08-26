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Caretta sayısı artı

’da yuvalama alanlarında yavru sayısı hızla artarken, bu artışta alınan tedbirler kadar bilinçlenme de etkili oldu

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Caretta sayısı artı
Türkıye'dekı 21 yuvalama alanından 9'una ev sahipliği yapan Antalya'nın bazı bölgelerinde, bu yıl yuva ve yavru sayısı açısından büyük artış yaşandı. Nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta carettaların en önemli yuvalama sahillerinden Çıralı'da, son 20 yıldır ilk kez 150 yuva kaydedildi. Kayıt tutulan Çıralı'da, geçen yıl 70 olan yuva sayısı, bu yıl 150'ye ulaştı. Belek'te ise geçen yıl bin 600 olan yuva sayısı bu yıl 2 bini aştı.

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ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, 'daki 9 yuvalama alanında yavru çıkışlarının hızla sürdüğünü söyledi. Kamil, güvenlik önlemleri, plajlardaki denetimler ve insanların bilinçlenmesiyle sağlıklı yavruları denizle buluşturduklarını kaydetti. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ise geçen yıl 70 olan yuva sayısının bu yıl 150'ye ulaştığını, şu ana kadar 5 bin 500 yavruyu denizle buluşturduklarını belirterek, "20 yıldır bu bir ilk. Yıl sonunda 10 bin yavruya ulaşırız" dedi.
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Caretta sayısı artı
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