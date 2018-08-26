Döşemealtı’nda gece operasyonu

Antalya
'da?
Kurban Bayramı süresince belediyeler kurban atıklarının çevreye zarar vermemesi için özen gösterdi. CHP
'li Döşemealtı Belediyesi ise atıkları gelişi güzel depoladı. Altınkale Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki boş alana belediye ekipleri tarafından atıldığı ileri sürülen kurbanlıkların iç organları ve dışkıları çevreye kötü koku yaydı. Mahalleli, pis kokudan evlerinde duramadıklarını söylerken, CHP'li belediyeye ateş püskürdü. HASTALIĞA DAVETİYE
Önceki gece saatlerince belediye kamyonlarının bölgeye gelerek kurban atıklarını döktüğünü iddia eden mahalleli, araçları kullanan şoförlerin çöp dökme yerine gitmemek için yakın buldukları bölgeye atıkları döktüklerini ifade etti. Yaşananlara tepki gösteren mahalleli, "Evimizin pencerelerini açamıyoruz. Bu tablo resmen hastalığa davetiye çıkarıyor. Atıkların içinde inek leşi bile. Böyle rezillik olmak" dedi.