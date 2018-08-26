Gazipaşa mango üretimi yapıyor

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Gazipaşa ilçesinde muz ve avokadonun ardından en fazla üretimi yapılan mango meyvelerinin hasadı başladı. Bölgede 15 dönüm açık, 4 dönüm örtüaltı olmak üzere toplam 19 dönüm alanda mango üretiliyor. Dönüme 40 adet ekilen mango ağaçları 3'üncü yılında meyve vermeye başlıyor. Ağaçlar yaşlarına göre 150 ile bin 500 meyve verebiliyor. DÖNÜM BAŞI 60 BİN LİRA
Mango üreticisi emekli öğretmen İzzet Akyol (59) bahçesinde 25 mango ağacı olduğunu, hasat ettikleri mangoların tanesinin iriliğine göre 5 liradan 8 liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi. Akyol, "Ortalama bir ağaçtan bin 500 lira kazandık. Dönüm başı da ortalama 50- 60 bin lira gelir elde ediliyor" diye konuştu. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise bölgede longan, liçi, passiflora, guana, papaya ve pitaya gibi tropikal ürünler de yetiştirildiğini anlattı.