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Hastanede yılan paniği yaşandı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Hastanede yılan paniği yaşandı
Antalya'nın Manavgat İlçesi Devlet Hastanesi bahçesinde bir aracın altında vatandaşlar tarafından görülen yılan paniğe neden oldu. Eski acil girişi tarafında park halindeki bir otomobilin jantının içerisinde bir yılanın başını çıkardığını fark eden vatandaşlar, durumu hastane güvenliğine haber verdi. YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI
Yılanı gören vatandaşlar panik yaşarken, hastane güvenliğinin yanı sıra hastanede görevli polis ve jandarma da yılanı yakalamak için harekete geçti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, yılanın yerini güvenlik görevlisi tarafından çekilen fotoğraftan belirleyerek çalışma başlattı. İtfaiye yılanı çıkartarak torba içerisinde götürerek doğaya bıraktı.
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Hastanede yılan paniği yaşandı
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