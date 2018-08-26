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’nın ilk yabancı hastası

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Isparta’nın ilk yabancı hastası
Şehir Hastanesinde sağlık turizminin resmi olarak başlamasıyla birlikte ilk hasta tedavi edildi.

SİGORTA ŞİRKETİ
'nın ilçesinde düşme sonucu kolu kırılan , bağlı bulunduğu sağlık sı şirketi tarafından şehir hastanesi ile iletişime geçmesi sonucu hızlı bir şekilde ortopedi kliniğinde kabul edildi.

TABURCU EDİLDİ
Ortopedi Uzmanlarından Op. Dr. Demir Demirci, Rus turistin tetkikleri sonucu sol ön kol çift kemik kırığı olduğunu tespit eti. Ameliyata alınan hasta, gerçekleştirilen ameliyat sonunda gerekli tedavi ve takipleri yapılarak 1 gün sonra taburcu edildi.
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Isparta’nın ilk yabancı hastası
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