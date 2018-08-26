Kural tanımaz başkan

Antalya
'da adı babası ile yaşadığı kavga sonucu mahkemelik olmasıyla gündeme gelen CHP
'li Kemer Belediye
Başkanı Mustafa Gül
, bu kez kurban kesimi ile gündeme geldi. Kurban Bayramı
öncesi yayınladığı mesajlarla ilçe halkını belediyenin düzenlediği kurban kesim noktalarında kurbanlıklarını kesmeye davet eden Başkan Gül, kendi kurbanını evinin bahçesinde kesti. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Mustafa Gül'ün vatandaşın uymasına istediği çağrıya karşılık kendi bahçesinde 2 kurban kestiği ortaya çıktı. Kurbanların derisini yüzerken ve bunlardan kavurma yaparken çektirdiği fotoğraf ve videolarını da sosyal medyadan paylaşan Gül, iyi kavurma yaptığı ile övününce eleştiri aldı. Kemerliler, "Kuralı ilk ihlal eden başkan oldu. Bunun cezasını çekmeli" diyerek yaptığı kesime tepki gösterdi. CHP'li Başkan Gül'ün geçen yıl Kurban Bayramı'nda da kurbanını Arslanbucaktaki evinde kestiği belirlendi. AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, bayramdan bir süre önce, kurban satış yerlerinde gereken önlemleri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için gereken tüm önlemleri aldık. Satış yerlerinde düzenli olarak denetim yapıyoruz. Belediyemiz aynı zamanda Arslanbucak hizmet alanı içinde bir kesim yeri de oluşturdu. Vatandaşlarımız burada gelip dini vecibelerini yerine getirebilirler" açıklaması yapmıştı. Gül'ün bu açıklaması belediyenin resmi sitesinde de yayınlanmıştı. UYMAYANA CEZA VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza kesilecek, bu fiilin konutlarda işlenmesi durumunda uygulanacak ceza bin 450 lira olacak. Bakanlık kararına göre, kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış 'Kurs Bitirme Belgesi' olanlar tarafından kesilebilecek. Köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan diğer yerlerde ise cadde, sokak ve parklara bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ile 450 lira para cezası kesilecek.