Moral arıyoruz

S
üper Lig'de üçüncü hafta maçında Antalya
spor bugün deplasmanda Beşiktaş
ile karşılaşacak. İlk hafta Kayserispor
'a yenilen, ikinci hafta evinde Konyaspor
ile berabere kalarak 1 puana razı olan Antalyaspor
, zorlu deplasman öncesi Başkan Cihan Bulut'un istifasıyla sarsıldı. Mali açıdan zor günler geçiren kırmızı beyazlılar camiaya moral verebilmek için en az 1 puan amacıyla sahada olacak. Akrep'te sakat Maicon, Zeki ve cezalı Charles ile lisansları çıkmayan Cissokho ve Serdar forma giyemeyecek. AVRUPA YORGUNU
Ligde ilk 2 haftayı 6 puanla tamamlayıp liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş ise bu maçı da kayıpsız geçmek istiyor. Akhisarspor'u 2-1, Erzurumspor'u de deplasmanda 3-1 yenen siyah beyazlılar liderliğini korumak istiyor. Beşiktaş'ın en büyük handikapı ise hafta içinde Partizan ile Avrupa Ligi maçı oynamış olması ve önümüzdeki hafta da rövanşına çıkacak olması. Beşiktaş'ta cezalı oyuncu bulunmuyor. Atiba sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Babel ve Lens'in durumu ise teknik ekibin tercihine bağlı. BEŞİKTAŞ HEP AÇIK ARA ÖNDE
Beşıktaş ile Antalyaspor arasında 11 Eylül 1982'de siyah beyazlıların 6-0 kazandığı maçla başlayan iki takım arasındaki rekabette bugüne kadar ligde oynanan 44 maçın 31'ini Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazanabildi. 9 karşılaşma da berabere tamamlandı. Beşiktaş'ın attığı 94 gole ise Antalyaspor 15 kez cevap verebildi. EN SON TITA
Antalyaspor 6 sezondur İstanbul
'da rakibine gol atamıyor. 25
Eylül 2010'da Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta tek golü Tita kaydetmiş, Beşiktaş Bobo'nun golleriyle 2-1 galip gelmişti. HALİS ÖZKAHYA İLE SKORLAR 2-1
Beşiktaş
ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı Halis Özkahya
yönetecek. Daha önce iki kez Antalyaspor-Beşiktaş maçlarını yöneten Özkahya, iki maçta da Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle biten 90 dakikada düdük çalmıştı. Özkahya, 20 Ocak 2012'de maçta çizgiyi yarım metre geçen topta Antalyaspor'un golünü vermemiş, haftalarca eleştirilmişti. 21 Ocak 2018'deki maçı da Beşiktaş 2-1kazanırken Özkahya kötü yönetimiyle Antalyaspor cephesinden büyük tepki almıştı. Özkahya yönetiminde 23 maça çıkan Antalyaspor bu maçların 9'unu kazandı, 8'inde berabere kaldı, 6'sında yenildi.