Ormana’da turizm zamanı

Antalya
? Milletvekili İbrahim Aydın
, Antalya
'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü'nde düzenlenen Ormana Üzüm Festivali'nde konuştu. Ormana'nın ne kadar tarihi bir yer olduğunun festivalin 51'inci kez düzenlenmesinden anlaşılabileceğini belirten Aydın, "Bazı turizm
ilçelerinde bile böyle 51 yıllık bir gelenek yok" dedi. TURİZMDE ATAK ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Ormanalı olduğunu hatırlatan Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
, bu yörenin insanını turizmin başına getirdi. Turizmde inşallah ataklar yapacağız. Burası bir kültür ve turizm merkezi. Alternatif turizm için çok önemli bir yer. Henüz tarihimizi, kültürümüzü ve doğamızı kullanmadık. Sağlık turizmi de yapacağız. Göktepe kayak merkezimiz yapılacak" diye konuştu. 5 BİN 100 METRE TÜNEL
İbrahim Aydın, "Ben buraya Akseki yol ayrımından 15 dakikada geldim. Buradan da Beyşehir yolundan Konya
'ya gideceğim. 5 bin 100 metre
tünel yapılıyor. Ardından duble yol olacak. Yani Konya'dan çıkınca, 2 saatte Antalya'ya gideceksin. Ormana'dan 45 dakikada denize inebileceksin" ifadelerini kullandı.