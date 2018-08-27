38 can kurtardılar

Kurban Bayramı
tatilinde yerli turist akınına uğrayan Antalya
'da, her gün birlerce tatilcinin uğrak yeri Konyaaltı sahili oldu., Sahil boyunca belirli aralıklarla yerleştirilen 'Cankurtaran Kuleleri'nde nöbet tutan 34 cankurtaran, adeta gözlerini kırpmadan denizi gözet- ledi. Cankurtaranlar tatili boyunca denizdeki 38 boğulma vakasına müdahale ederek hayat kurtardı. Dürbünle açık denize bakan cankurtaranlar, megafonla sık sık anons yaparak tatilcileri kıyıdan fazla açılmaları konusunda uyardı. 10 KAT ARTTI
Sahil Antalya Yaşam Parkı Cankurtaran Birim Müdür Yardımcısı Barış Yıldız
, normal zamanlarda yaklaşık 5 bin kişinin olduğu Konyaaltı sahil şeridinde bayram tatilinde bu sayının 10 kat artarak 50 bin kişiye ulaştığını söyledi. BİRİNCİ NEDEN KRAMP
Yaşanan yoğunluk nedeniyle boğulma vakalarında da artış yaşandığı belirten Yıldız, "Normal zamanlarda haftada 3-4 olaya müdahale ederken, arife günüyle birlikte bayram süresince 38 boğulma vakasına müdahale ettik" dedi. Cankurtaran Birimi Şefi Hayrettin Kaplan ise çeşitli önerilerde bulunarak, iyi yüzme bilmeyenlerin açılmamaları, kolluk ve deniz simidi gibi ekipmanlar olmadan suya girmemeleri gerektiğini vurguladı. Kaplan, "Boğulma vakaları bazen kramp girmesi nedeniyle oluyor. Böyle bir durumda heyecanlanmadan beklenirse suyun yoğunluğuyla deniz üzerinde durabilirler. Daha sonra bağırarak veya el sallayarak cankurtarandan yardım istenmeli" diye konuştu.