Akbaba için duygusal maç

Galatasaray
ile A.Alanyaspor
arasındaki karşılaşmada gözler en çok Emre Akbaba'nın üzerinde olacak. Sezona Alanyaspor forması atında başlayıp ilk haftanın ardından Galatasaray'a transfer olan milli yıldız, bugün eski takımına karşı forma giyecek. Alanyaspor'a, "İki şampiyonluğu, kümede kalma adına dökülen teri, takım arkadaşlarımla verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım. Alanyaspor benim için her zaman aile gibiydi' ifadeleriyle veda eden Emre Akbaba bugün eski takımına karşı kazanmak için sahaya çıkacak.