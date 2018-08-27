Galatasaray’la 5’inci randevu

A.Alayaspor ile Galatasaray
bugün Süper Lig
'de 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Spor Toto
Süper Lig'de bugünkü rakibi Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip geldi. Galatasaray, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden turuncu yeşillilerle yaptığı 4 maçta puan kaybetmezken, toplam 13 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonundaki maçları evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen sezonki karşılaşmaları ise sahasında 2-0, Alanya'da 3-2'lik skorlarla kazandı.