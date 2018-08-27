Haber Hattı

Bağımlılığa karşı büyük mücadele Isparta Uyuşturucu
Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği üyeleri, İl Özel İdaresi
tarafından Merkez Kuleönü beldesinde yapımı tamamlanan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
'nde gerçekleştirilen bayram kutlamasında bir araya geldi. Çocuklarını düştükler çukurdan kurtarmak için mücadele veren ailelerin buluşmasına AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de katılarak, ailelerle sohbet etti ve merkezi inceledi. THK Korkuteli'de 7 bin deri topladı
Türk?
Hava KAntalya
THK) Antalya
'nın Korkuteli İlçesi'nde 7 bin 250 adet Küçükbaş ve 157 adet büyükbaş kurban derisi topladı. 40 kişilik bir ekip ile ilçe merkezi ve mahallelerde 4 gün boyunca deri topladıklarını anlatan Korkuteli Türk Hava Kurumu
Şube Başkanı Mehmet Karaca, "Ekiplerimiz bayram süresince sürekli olarak çalıştılar. Kurban derilerini ihaleyi alan Mehmet Tan'a teslim ettik" dedi. Şifresi çözüldü satıcı yakalandı Muğla
'nın
Seydikemer ilçesinde yapılan operasyonda, 8 kilo esrar ile 213 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda Çatak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İ.D.'nin evinde uyuşturucu bulunamazken, uyuşturucu Ulualan mevkisi ormanlık alanda ele geçirildi. Şüphelinin teknik takibe takılmamak için uyuşturucu alacak kişilere 'Mısırınız
sulandı', 'Tarlada işim bitti' diyerek, şifreli konuştuğu ortaya çıktı. İ.D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İranlı anne-kız cezaevine gitti
Antalya'nın
Alanya ilçesinde bir AVM
deki giyim mağazalarından hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla önceki gün gözaltına alınan İranlı Nazain S. (54) ile kızı Almasadat S. (34) tutuklanıp Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Diğer kızı Sarah S. (18) ise adli kontrolle bırakıldı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 3 yaşındaki kız çocuğunun da Sarah S. ile birlikte ülkesine gönderildiği belirtildi.