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İki ayrı aile faciası yaşandı

’da Z., eşi Leyla’nın boğazından bıçakladı, sonra kendi canına kıymak istedi. ’da 5 aylık evli genç kadın tüfekle yaşamına son verdi

Giriş Tarihi: 27.8.2018
İki ayrı aile faciası yaşandı
ve Antalya'da iki ayrı aile faciası yaşandı. Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde Z. (44) ve eşi Leyla Z. (45) arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan Z. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Tarkan Z. daha sonra bıçakla bileklerini keserek girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DAHA 5 AYLIK EVLİYDİ
'nın Kumluca ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde ise de, 5 aylık evli Serap K. (20), tüfekle intihar etti. Kurumu'na eşinin cenazesini almaya gelen Arif K., "Eşim benim çocukluk aşkımdı. Son zamanlarda çok dalgındı. Sorduğumda ise o da bunun farkında olduğunu ancak nedenini bilmediğini söylüyordu. Hala şoktayım" ifadeleriyle duygularını anlattı.
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İki ayrı aile faciası yaşandı
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