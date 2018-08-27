İki ayrı aile faciası yaşandı

Isparta
ve Antalya
'da iki ayrı aile faciası yaşandı. Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde Tarkan
Z. (44) ve eşi Leyla Z. (45) arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan Z. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Tarkan Z. daha sonra bıçakla bileklerini keserek intihar
girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. DAHA 5 AYLIK EVLİYDİ Antalya
'nın Kumluca ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde ise de, 5 aylık evli Serap K. (20), tüfekle intihar etti. Adli Tıp
Kurumu'na eşinin cenazesini almaya gelen Arif K., "Eşim benim çocukluk aşkımdı. Son zamanlarda çok dalgındı. Sorduğumda ise o da bunun farkında olduğunu ancak nedenini bilmediğini söylüyordu. Hala şoktayım" ifadeleriyle duygularını anlattı.