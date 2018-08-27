Kanserle el ele mücadele

Antalya
İl Sağlık Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi
arasında 'Kanser Tarama Merkezi' kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde (KBSM) bir tarama merkezi kuracak. Merkezde, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri
taraması yapılacak. ERKEN TEŞHİS VURGUSU
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Merkezimizde göz, diş, doğum, çocuk kliniğinden, laboratuvara, fizik tedavisinden diyetisyene kadar birçok hizmeti veriyoruz. İmzaladığımız protokol ile sağlık alanında yeni bir adım atarak ilçemize kanser tarama merkezi kazandırdık" dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ise "Kepez ilçemizde 40 yaş üzeri 39 bin kadını meme kanserinde taramaya dâhil etmek istiyoruz. Merkezde, ilçedeki 30 yaş üzeri 23 bin kadınımıza rahim ağzı kanseri, 50 yaş üzeri kadın ve erkek 43 bin kişiye de bağırsak kanseri taramasını yapmayı hedefliyoruz. Yaygın taramalar ile kanseri de erken teşhis
etmiş olacağız" diye konuştu.