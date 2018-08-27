Saldivleri kirlettik

Burdur
'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve son dönemde yerli- yabancı tatilcilerin akın ettiği beyaz kumsalı ile Maldivleri andırdığı için 'Saldivler' olarak adlandırılan Salda Gölü
'nü 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çöplüğü çevirdik. Duyarsız kişiler yüzünden göl kıyısındaki beyaz kumsal üzerinde kirlilik oluştu. ÖNLEM ALINMALI
Göl çevresinde çadır kuran ve günübirlik gezmeye gelenler nedeniyle yaşanan yoğunluk, kirliliği artırdı. Tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler doğaya zarar verdi. Yeşilova Belediyesi tarafından çöplerin zamanında toplanması nedeniyle bölgedeki konteynırlarda çöp dağları oluştu. Tuvaletlerin yetersiz kaldığı Salda Gölü'nde acil önlem alınması istendi. VATANDAŞ ÇAĞRI YAPTI
Göl çevresindeki görüntü kirliliği birçok ziyaretçinin de tepkisine neden oldu. Denizli
'den geldiğini söyleyen Sadettin Der, "İnsanların şikayetleri var. Buranın mavi bayraklı göl olduğunu biliyorum. Bu göl insanlar tarafından kötü duruma düşürülüyor. BuAntalya
ik gelecek nesillere aktarılabilmeli" dedi. Selçuk Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Melike Avcı ise "İki yıldır çok fazla talep var. Sosyal medyada çok fazla reklam yapılıyor ama insanların da bilinçli olması lazım. Altyapı yetersizliği var. Altyapısı olsa da bu kadar insan gelse daha güzel olurdu" diye konuştu. Antalya
'dan gelen Şaban Alkan da "Çevre çok güzel ama otoparklara çadır kurmuşlar. Tuvalet, soyunma kabini yetersiz. Bu nedenle zorluk çektik" ifadelerini kullandı. İzmir
'den gelen Raşit Kozakçı da bölgenin acilen koruma altına alınması gerektiğini ifade etti. BAŞKAN YETKİ İSTEDİ
Özbek de gölün korunması için kendisine yetki
verilmesini istedi. Özbek, "Eğer yetki verilirse bir ay içinde göl kenarındaki tüm altyapı sorununu çözerim. Salda Gölü'nün 8- 9 senedir reklamını yaptık. Bu insanları biz davet ettik. Vatandaşlarımızı
çağırdık ama mahcup duruma düştük. Burada tuvaletler yetersiz. Otomobiller kumsala park ediliyor. 6 kamyon çöp topladık. Bizim çağırdığımız misafirler kirletti, biz temizleyeceğiz. Biz bu sorunları çözmek zorundayız. Çünkü bu göl bizim gölümüz" ifadelerini kullandı.