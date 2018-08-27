Umutla gözlerini açmasını bekliyor

Antalya
'da?
yüksekten düşme sonucu iki ay yoğun bakım
da kaldıktan sonra yatırıldığı geçici bakım merkezinde tepki vermeye başlayan 16 yaşındaki Erdem Uyar
, elini tuttuğu annesini umutlandırdı. Erdem Uyar, geçen mart ayında ikinci kattan düşünce kafa travması tanısıyla bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Uyar 2 ay sonra solunum cihazı ile evine gönderilecekken, bir doktorun önerisi ile Atatürk Devlet Hastanesi TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ne yatırıldı. ARTIK UMUDUM VAR
Uyar, bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı olarak geldiği merkezde, bir hafta içinde solunum cihazından ayrılarak, kendi kendine nefes almaya başladı. Yaklaşık bir aydır merkezde kalan Uyar, yanından bir an olsun ayrılmayan annesinin ellerini zaman zaman sıkarak tepki verdi. Anne Fahriye Uyar, "Gözlerini açacağını ve buradan el ele tutuşup çıkacağımızı umut ediyorum, sabırsızlıkla da bekliyorum" dedi.