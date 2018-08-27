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’nde renkli görüntüler

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Üzüm Festivali’nde renkli görüntüler
Yarım asırlık gelenek olan 51. Ormana , renkli görüntülere sahne oldu. Suda elma yeme ve yoğurt içinde para arama yarışmaları misafirleri eğlendirirken, kervan yürüyüşünde çalınan Mehter Marşı, festivalin başladığına işaret etti. Çeşitli sanatçıların verdiği konserler, bölge halkını geç saatlere kadar eğlendirdi.

SANATÇILAR SAHNE ALDI
Antalya'nın saklı kalmış bölgelerinden olan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ormana, yarım asırlık üzüm festivaliyle bölge halkını bir araya getirdi. Sanatçılar Recep Ilgaz Bal ile Deniz Toprak'ın sahne aldığı konserlere katılanlar doyasıya eğlendi. Gecede düzenlenen törende, Üzüm Yarışması'nda dereceye giren üzüm yetiştiricilerine ödülleri ve hediyeleri verildi.
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Üzüm Festivali’nde renkli görüntüler
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