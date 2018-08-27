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Yeni başlıyoruz

Ligde ilk iki haftayı puansız ve son sırada tamamlayan Aytemiz , deplasmanda ’ın konuğu oluyor. Şimşek sezonun ilkleri için sahaya çıkacak

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Yeni başlıyoruz
Aytemiz , 'in 3'üncü haftasında 'a konuk olacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda 'a 1-0, ikinci haftasında da evinde Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Antalya temsilcisi, bir anda kendisini son sırada buldu. Henüz puanla tanışamayan Alanyaspor, rakip filelere gol de bırakamadı. Turuncu yeşilli ekipte sakatlıkları süren gol silahları takımı sıkıntıya soktu. Mbilla Etame ve Junior Fernandes'in yanı sıra savunma oyuncusu Wellinton da bugünkü maçta Forma giyemeyecek. Cezalı olan Sackey de yeşil zeminde yer alamayacak. IKI TAKIM DA EKSIK
Son şampiyon Galatasaray ise takviyeli kadrosu ile bu yıl da zirvenin en büyük adaylarından. İlk iki haftayı Ankaragücü'nü 3-1, 'yi de 1-0 yenerek kayıpsız geçen sarı kırmızılı takım bu hafta da taraftarının desteğini arkasına alıp kayıp yaşamak istemiyor. Galatasaray'da cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren ve Gary Rodrigues forma giyemeyecek. 'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri bugünkü rakibi Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba olacak.
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