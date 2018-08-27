Yeni başlıyoruz

Aytemiz Alanyaspor
, Süper Lig
'in 3'üncü haftasında Galatasaray
'a konuk olacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor
'a 1-0, ikinci haftasında da evinde Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Antalya
temsilcisi, bir anda kendisini son sırada buldu. Henüz puanla tanışamayan Alanyaspor, rakip filelere gol de bırakamadı. Turuncu yeşilli ekipte sakatlıkları süren gol silahları takımı sıkıntıya soktu. Mbilla Etame ve Junior Fernandes'in yanı sıra savunma oyuncusu Wellinton da bugünkü maçta Forma giyemeyecek. Cezalı olan Sackey de yeşil zeminde yer alamayacak. IKI TAKIM DA EKSIK
Son şampiyon Galatasaray ise takviyeli kadrosu ile bu yıl da zirvenin en büyük adaylarından. İlk iki haftayı Ankaragücü'nü 3-1, Göztepe
'yi de 1-0 yenerek kayıpsız geçen sarı kırmızılı takım bu hafta da taraftarının desteğini arkasına alıp kayıp yaşamak istemiyor. Galatasaray'da cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Tolga Ciğerci
ve Gary Rodrigues forma giyemeyecek. Ryan Donk
'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri bugünkü rakibi Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba olacak.