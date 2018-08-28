Atan tutan iyi

Antalya lyaspor'u Beşiktaş karşısında galibiyete taşıyan isimlerin başında gollere büyük katkı koyan Souleymane Doukara ile kaleci Ruud Boffin vardı. Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Doukara, forma giydiği son 13 maçta 13 gole katkıda bulundu. Doukara bu maçlarda 7 gol attı, 6 gol pası verdi.

KALEDE BOFFIN FARKI

Beşiktaş'ı evinde 20 yıl aradan sonra yenen Antalyaspor'da kaleci Boffin de kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Boffin, Süper Lig kariyerinde 8 kurtarışla, en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

BÜYÜKLERİ SEVİYOR

Beşiktaş maçında takımının 3'üncü golünü kaydeden Yekta ise Antalyaspor formasıyla 2'nci golünü attı. Yekta ilk golünü de 12 Aralık 2016'da Fenerbahçe'ye atmıştı. Antalyaspor defansında görev yapan 23 yaşındaki Bahadır Öztürk de kırmızı beyazlı formayla ilk Süper Lig maçına Beşiktaş karşısında çıktı.