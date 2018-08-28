Atan tutan iyi

KALEDE BOFFIN FARKI
Beşiktaş'ı evinde 20 yıl aradan sonra yenen Antalyaspor'da kaleci Boffin de kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Boffin, Süper Lig kariyerinde 8 kurtarışla, en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
BÜYÜKLERİ SEVİYOR
Beşiktaş maçında takımının 3'üncü golünü kaydeden Yekta ise Antalyaspor formasıyla 2'nci golünü attı. Yekta ilk golünü de 12 Aralık 2016'da Fenerbahçe'ye atmıştı. Antalyaspor defansında görev yapan 23 yaşındaki Bahadır Öztürk de kırmızı beyazlı formayla ilk Süper Lig maçına Beşiktaş karşısında çıktı.