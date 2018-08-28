Batı Akdeniz’e bayram dopingi

500 BİN YERLİ TURİST
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram boyunca Türkiye genelinde 500 bin yerli turistin konaklama tesislerinde tatil yaptığını söyledi. Ayık, "Eş, dost, akraba ziyareti ve yazlıklarına gidenler de düşünüldüğü zaman toplam hareketlilik birkaç milyonla ifade edilebilir" diye konuştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran ise yerli turist oranında yüzde 20 artış yaşandığını ifade etti. Fethiye'de de Kumburnu Tabiat Parkı Plajı'nı 9 günlük tatilde 90 binin üzerinde tatilci ziyaret ettiği açıklandı. Tatil boyunca Ölüdeniz'e turist akını nedeni ile kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı ( FETOB) Bülent Uysal, "Oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Yer bulamayanlar araçlarında geceledi" dedi.