Batı Akdeniz’e bayram dopingi

Antalya LYA ve Muğla 'nın Fethiye ilçesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı. Yerli turistler deniz, kum ve güneş üçlüsü dışında, çarşı içine de çıkarak alışverişlerini yaptı. Antalya 'da tatil süresince kent merkezini günlük yaklaşık 20-25 bin yerli turist ziyaret etti. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Başka illerde bayram fırsatçılığı ve fahiş fiyatlarla ilgili haberler yansıdı. Ancak Antalya'da konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Esnafımıza teşekkür ederim" dedi. KALEDER Başkanı Hasan Kilit de bayram tatilinde yerli turistin en çok rağbet gösterdiği yerlerin başında Kale Kapısı geldiğini açıkladı.

500 BİN YERLİ TURİST

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram boyunca Türkiye genelinde 500 bin yerli turistin konaklama tesislerinde tatil yaptığını söyledi. Ayık, "Eş, dost, akraba ziyareti ve yazlıklarına gidenler de düşünüldüğü zaman toplam hareketlilik birkaç milyonla ifade edilebilir" diye konuştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran ise yerli turist oranında yüzde 20 artış yaşandığını ifade etti. Fethiye'de de Kumburnu Tabiat Parkı Plajı'nı 9 günlük tatilde 90 binin üzerinde tatilci ziyaret ettiği açıklandı. Tatil boyunca Ölüdeniz'e turist akını nedeni ile kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı ( FETOB) Bülent Uysal, "Oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Yer bulamayanlar araçlarında geceledi" dedi.