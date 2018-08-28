Böylesi ancak bizde yaşanır

Antalya
LYA'NIN Alanya ilçesinde içinde çok sayıda turist
lerin bulunduğu 2 günübirlik tur teknesi sahibinin aralarındaki husumetten dolayı kasıtlı olarak çarpıştığı iddia edildi. Korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, günübirlik tura çıkan çok sayıda turist taşıyan Gülbahçe ve Vikingen Quality isimli tekneler, sahipleri aralarındaki husumet nedeniyle kasti olarak Alanya Yat Limanı yakınında çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle turistler panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Teknede bulunan turistler durumu sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili 2 teknede çalışan 15 kişi gözaltına alındı. Polisin Viking- Line adteknede yaptığı aramada 9 gram esrar ele geçirildi.