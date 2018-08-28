Doğaltaşta Burdur farkı

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Türkiye'nin doğaltaş ve maden ihracatının yüzde 38'inin Burdur'daki ocaklardan karşılandığını söyledi. Ekinci, Burdur'dan 2018'in ilk 6 ayında gerçekleşen 95 milyon 138 bin 450 dolarlık ihracatın 78 milyon 152 bin 670 dolarlık kısmını, maden ürünlerinin oluşturduğunu vurguladı. Mermerdeki istihdam konusunda da açıklama yapan Nasuh Ekinci, "Son yıllarda Burdur nüfusunda artış var. Bunun en büyük sebebinin de doğaltaş ve madencilik sektörü olduğunu düşünüyoruz. Burdur'da şu anda 10 bine yakın istihdam sağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda daha çok kalifiye eleman istihdam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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