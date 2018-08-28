Gaspçı teknolojiden kaçamadı

Antalya lya'da 5 gün önce bina içinde biber gazlı gaspa uğrayan Rus uyruklu Katerina Gülersan , şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti. Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü yaşanmıştı. Asansöre binerken Katerina Gülersan'ın yüzüne biber gazı sıkıp kolundaki çantaları gasp eden Hüseyin G. (25) bir saat içerisinde yakalanmıştı. Olayın hızlı çözülmesinde, Gülersan'ın eşi Deniz Gülersan 'ın eşinin telefonunun takip sisteminden izini sürerek polise adresi vermesinin etkili olduğu ortaya çıktı.

GELİNİM HALA ŞOKTA

Deniz Gülersan'ın babası turizmci Kaya Gülersan, "Oğlum teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Hemen eşinin telefonunun olduğu yeri belirleyip, şüphelinin olduğu yeri polislere söyledi. Belki telefonu takip edemesek şüpheli geç yakalanabilirdi. Olayın da bu kadar kısa sürede çözülmesini sağlayan Antalya Emniyeti'ne ailecek minnettarız" ifadelerini kullandı. Gelininin hala korku içinde olduğunu dile getiren Kaya Gülersan, "Gelinim evden dışarı çıkmıyor. Ülke değiştirmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.