Kadriye ressam olmak istiyor

Antalya LYA'DAekonomik sıkıntılar nedeniyle eğitimine ara veren ancak çiçek seralarında iş bulunca açık öğretim lisesine başlayan 25 yaşındaki Kadriye Tantik , resim öğretmeni olmak istiyor. 18 yıl önce Şırnak 'tan Antalya 'ya göç eden 9 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Tantik, 3 yıldır hem çiçek seralarında çalışıyor, hem de eğitimine devam ediyor. Kestiği, ayıkladığı çiçeklerin birçoğunun resmini çizen Tantik, çiçekle haşır neşir olmayı da onların resimlerini çizmeyi de çok sevdiğini söyledi.

EN BÜYÜK HAYALİ

İlk ve ortaokulda resim derslerinin çok iyi olduğunu anlatan Tantik, "Kendime resim öğretmenliğini hedef olarak belirledim. Ama eğitime ara vermek zorunda kaldım" dedi. Bugün depo şefi olarak çalışan Tantik, para kazanmaya başlayınca ilk olarak açık öğretim lisesine başladığını söyledi. Tantik, "Sürekli resim öğretmeni olduğumu, öğrencilerimi hayal ettim. Hayalim için çalışıyorum" dedi.

Kestiği ve ayıkladığı çiçeklerin resmini çizen Kadriye Tantik, çiçeklerle haşır neşir olmayı çok sevdiğini söyledi.