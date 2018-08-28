Kadriye ressam olmak istiyor

EN BÜYÜK HAYALİ
İlk ve ortaokulda resim derslerinin çok iyi olduğunu anlatan Tantik, "Kendime resim öğretmenliğini hedef olarak belirledim. Ama eğitime ara vermek zorunda kaldım" dedi. Bugün depo şefi olarak çalışan Tantik, para kazanmaya başlayınca ilk olarak açık öğretim lisesine başladığını söyledi. Tantik, "Sürekli resim öğretmeni olduğumu, öğrencilerimi hayal ettim. Hayalim için çalışıyorum" dedi.
Kestiği ve ayıkladığı çiçeklerin resmini çizen Kadriye Tantik, çiçeklerle haşır neşir olmayı çok sevdiğini söyledi.