Seri bozan akrep

Süper Lig'de sezona ekonomik sorunlar ve yönetimin istifası ile peş peşe yaşadığı sıkıntılarla boğuşarak başlayan Antalyaspor, kimsenin beklemediği bir çıkış yaptı ve Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-2 mağlup etti. Yeni transferlerine lisans çıkartamayan, Doğukan, Harun, Bahadır gibi genç yeteneklerle sahaya çıkan Antalyaspor, rakibini ilk yarıda darmadağın etti.

DOUKARA FIRTINASI

Karşılaşmaya dengeli ve kontrollü başlayan Antalyaspor 20'nci dakikada Doukara'nın golüyle öne geçti. 5 dakika sonra Hakan Özmert'in şutunda top Doukara'nın sırtına çarpıp yön değiştirdi ve skor 2-0'a geldi.

UMUTLARI SÖNDÜ

26'da Negredo'nun golü ev sahibini umutlandırdıysa da günün yıldızı Doukara'nın pasında Yekta'nın golü ilk yarının skorunu 3-1 olarak belirledi. Pepe'nin 2. yarıdaki golüne rağmen sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf Antalyaspor oldu.

SON 3 SEZONUN EN İYİ STARTI

Antalyaspor, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 4'e yükseltti ve son üç sezonun en çok puan topladığı ilk 3 haftalık performansını sergiledi. 2019- 2017 sezonuna teknik direktör Jose Morais ile başlayan Antalyaspor, ilk maçında evinde Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlı ekip, 2'nci haftada deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 3'üncü haftada evinde Konyaspor'a 3-1'le boyun eğerek ilk 3 haftayı 1 puanla tamamladı.

2017-2018 SEZONU

Rıza Çalımbay yönetiminde 2017- 2018 sezonuna merhaba diyen Antalyaspor, açılış maçında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Kırmızı beyazlılar, 2'nci haftada Akhisarspor ile 2- 2, bir sonraki maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk 3 haftada 2 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon Bülent Korkmaz önderliğinde lige merhaba diyen Antalyaspor, ilk maçında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 yenildi. 2'nci haftada evinde Konyaspor karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-3'lük eşitlikle tamamlamayı başaran Akrep, 3'üncü haftada ise 45 maçtır evinde kaybetmeyen Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve ilk 3 haftada 4 puan topladı.

LİSANSLAR ÇIKIYOR

Antalyaspor, ekonomik sorunlar nedeniyle lisanslarını çıkartamadığı yeni transferlerinin sorununu çözüyor. Bu hafta Rıza Çalımbay ve Giray Kaçar'a yapılacak ödemenin ardından transfer yasağı kaldırılacak ve Serdar Özkan ile Aly Cissokho'nun lisansları çıkartılacak. İki futbolcu da hafta sonunda Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın kadrosunda yer alabilecek. Antalyaspor, bu iki ismin dışında da transfer yaparsa, 2 Eylül'de oynanacak maçta da forma giyebilecek.