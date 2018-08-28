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Sigara inadı canını alıyordu

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Sigara inadı canını alıyordu
AntalyaLYA'NIN Kaş ilçesinde turizmci 45 yaşındaki Elif Kılınçarslan'ın hikayesi, sigaranın sağlığa zararlarını gözler önüne serdi. 14 yaşında sigaraya başlayan Kılınçarslan, 2001 yılında akciğer embolisi geçirmesine rağmen günde 2-3 paket sigara içmeye devam etti. Kılınçarslan, sigara nedeniyle birkaç metre bile yürüyemez hale geldi ve 10 gün önce şiddetli bacak ağrısı şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sağ bacağında sigaradan kaynaklı damar tıkanıklığı olduğu belirlenen Kılınçarslan'ın balon yöntemiyle tıkalı damarı açıldı. Sigarayı bıraktığını anlatan Kılınçarslan, diğer tiryakilere 'geç olmadan sigarayı bırakın' diye seslendi.

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Sigara inadı canını alıyordu
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