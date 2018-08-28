Tabelalar değişti

Antalya lya'da CHP 'li Muratpaşa Belediyesi 'nin 'mükerrer' açılışları sosyal medyada gündem oldu. Eski Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen döneminde yapılan ve açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun yaptığı birçok tesis, yeni dönemde tabelası değiştirilerek yeniden açıldı. Sadece tabelası değişen tesislerin açılışını yine Kılıçdaroğlu'nun yapması ise sosyal medyada espri konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU AÇTI

Tabelası değiştirilip, dönüştürülen ve yeni bir proje gibi sunulan çalışmaların başında eski ismiyle Dutlubahçe Toplum Merkezi olan Dutlubahçe Kreşi ile toplum merkezinden etüt merkezine dönüştürülen Zeytinköy Eğitim ve Bilim Merkezi geliyor. Her iki tesisin de çifte açılışlarının Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

2 YIL SONRA YENİDEN

Süleyman Evcilmen'in CHP'den Muratpaşa Belediye Başkanı olduğu dönemde Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 31 Mart 2012'de Muratpaşa Belediyesi Dutlubahçe Kültür ve Toplum Merkezi'ni açmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl önce açılışını yaptığı Muratpaşa Belediyesi Dutlubahçe Kültür ve Toplum Merkezi'ni 6 Kasım 2014 günü bu kez de Muratpaşa Belediyesi Dutlubahçe Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak açarak tarihe geçti. Yine 25 Mayıs 2013'te Kılıçdaroğlu tarafından açılan Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy Toplum Merkezi yeniden törenle açılmıştı.

FARKLI DÖNÜŞÜMLER

Değişimler arasında dikkat çekenlerden biri de 23 Nisan'da çocuklara armağan sloganıyla açılan Türkan Saylan Kreş ve Etüd Merkezi oldu. 2015 yılında tekrar açılmadan önce özellikle yaşlılara yönelik sağlık seminerleri verilen Ermenek Mahallesi'ndeki toplum merkezi, Uysal döneminde kreş ve gündüz bakımevi ile etüd merkezine dönüştürüldü.

PARAŞÜTLE İNEN BAŞKAN

Sosyal medyada, son yerel seçimlerde CHP'nin adayı Süleyman Evcilmen görünürken Muratpaşa'da son anda Ümit Uysal'ın aday olduğunu hatırlatan CHP'liler, "Adı aday adayları arasında bile geçmediği halde paraşütle inen başkan Ümit Uysal, proje üretecek ve hazırlık yapacak fırsat bulamayınca, şov ve reklama dönük şekliyle eski başkanın projelerini sahiplendi" yorumları yapıldı.

TABELA LİSTESİ ÇOK KABARIK

SÜLEYMAN Evcilmen döneminde yapılan ve Ümit Uysal'ın sadece tabelasını değiştirtip yeni gibi sunduğu projeler arasında, Taziye Hizmetleri olarak değişen Çallı Eğitim Merkezi, Yaşlı Evi olarak hizmet vermeye başlayan Fener– Bayındır emekli kahveleri, Komşuevi adını alan 2006 yılında Evcilmen yönetimi tarafından restore edilmiş tarihi Kozaklı Kahvesi var. Engelli Koordinasyon Merkezi de Evde Bakım Merkezi'ne dönüştü. Yine önceki dönemin 'yer altı çöp konteynırları' ile 'çiçek terası' çalışmaları da Uysal'ın kendi projeleri gibi lanse edilmesi de tepki çekiyor.