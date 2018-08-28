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cinin sır ölümü

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Turizmcinin sır ölümü
Antalyalya'da le uğraşan 38 yaşındaki , otomobilinde ölü olarak bulundu. Olay, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Kundu turizm bölgesindeki bir otelin personeli, park halindeki 07 KP 819 plakalı otomobilde direksiyon koltuğunda önceki akşamdan bu yana hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Yanıt alamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

BİR ÇOCUK BABASI
Yapılan incelemede, Kemer ilçesinde turizmle uğraşan Kazak Takhir Sultanov'un öldüğünü belirledi. Bölgede yaşayanlar olanları merakla izledi. Sultanov'un cansız bedeni morga götürüldü. Konyaaltı ilçesinde oturan 1 çocuk babası Takhir Sultanov'un ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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Turizmcinin sır ölümü
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