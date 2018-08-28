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dan hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Uyuşturucudan hayatını kaybetti
AntalyaLYA'NIN
Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Ömer F.A.(19) aynı otelde çalıştığı arkadaşlarıyla kullandıktan sonra komaya girdi. Kaldığı otel lojmanında rahatsızlanınca Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer F.A. kurtarılamadı. Yapılan toksikoloji testinde F.A.'nın uyuşturucu kullandığını belirlendi. Jandarma soruşturma başlattı. İş arkadaşları R.Ç., U.K.B., H.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı. R.Ç. ifadesinde Ömer F.A. ile 'ya giderek uyuşturucu aldığını itiraf etti. R.Ç.'nin telefonunda Zeytinköy'de uyuşturucu almak için yazışma olduğu tespit edildi.

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Uyuşturucudan hayatını kaybetti
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