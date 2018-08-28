Uyuşturucudan hayatını kaybetti

Antalya
LYA'NIN
Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Ömer F.A.(19) aynı otelde çalıştığı arkadaşlarıyla uyuşturucu
kullandıktan sonra komaya girdi. Kaldığı otel lojmanında rahatsızlanınca Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer F.A. kurtarılamadı. Yapılan toksikoloji testinde F.A.'nın uyuşturucu kullandığını belirlendi. Jandarma soruşturma başlattı. İş arkadaşları R.Ç., U.K.B., H.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı. R.Ç. ifadesinde Ömer F.A. ile Antalya
'ya giderek uyuşturucu aldığını itiraf etti. R.Ç.'nin telefonunda Zeytinköy'de uyuşturucu almak için yazışma olduğu tespit edildi.