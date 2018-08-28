Yöreler buluşuyor

Antalya lya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle 24-28 Ekim 'de ANFAŞ Fuar Alanı'nda düzenlenecek YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl 9'uncusu gerçekleşecek YÖREX'e katılım her yıl artıyor. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in Anadolu'nun buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Fuara destek vererek milli kültüre ve mirasa sahip çıkan oda, borsa ve firmalara teşekkür eden Çandır, "Herkesi Türkiye'nin en renkli fuarı YÖREX'e davet ediyorum" dedi.

ÇUKUROVA GELİYOR

Geçen yıl ilk defa YÖREX'te yerini alan Çukurova Kalkınma Ajansı da fuarda yapığı tanıtımdan memnun. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Adana ve Mersin'deki oda ve borsalar ile birlikte cezerye, şalgam, Sarıulak zeytini gibi coğrafi işaretli ürünler ile pekmez, salça ve bal gibi yöresel ürünlerini bu yıl da YÖREX'te sergileyeceklerini açıkladı. Altınsu, fuarın yöresel ürünrlerin tanıtımının yanı sıra küçük firmaların iş bağlantıları yaparak ulusala yayılmak için büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.