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Yöreler buluşuyor

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı için geri sayım sürüyor. tarihlerinde düzenlenecek fuara katılımcı ilgisi artıyor

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Yöreler buluşuyor
Antalyalya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle 'de ANFAŞ Fuar Alanı'nda düzenlenecek YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl 9'uncusu gerçekleşecek YÖREX'e katılım her yıl artıyor. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in Anadolu'nun buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Fuara destek vererek milli kültüre ve mirasa sahip çıkan oda, borsa ve firmalara teşekkür eden Çandır, "Herkesi Türkiye'nin en renkli fuarı YÖREX'e davet ediyorum" dedi.

ÇUKUROVA GELİYOR
Geçen yıl ilk defa YÖREX'te yerini alan da fuarda yapığı tanıtımdan memnun. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, ve 'deki oda ve borsalar ile birlikte cezerye, şalgam, Sarıulak zeytini gibi coğrafi işaretli ürünler ile pekmez, salça ve bal gibi yöresel ürünlerini bu yıl da YÖREX'te sergileyeceklerini açıkladı. Altınsu, fuarın yöresel ürünrlerin tanıtımının yanı sıra küçük firmaların iş bağlantıları yaparak ulusala yayılmak için büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

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