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Zincirleme dikkatsizlik

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Zincirleme dikkatsizlik
AntalyaLYA'NIN Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 karayolunda kırmızı ışıkta duran Y.A.'nın kullandığı 07 LRH 40 hafif ticari araca arkadan gelen İ.O.'nun kullandığı 23 çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Y.A.'nın kullandığı 07 LRH 40 araç önünde duran S.D.'nin kullandığı 01 Z 0654 plakalı otomobile çarptı. 23 BK 969 plakalı otomobile de arkasından gelen N.C.'nin kullandığı 54 BZ 599 plakalı otomobil çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada M.S. isimli kadın yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Zincirleme dikkatsizlik
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