Zoru başardık

İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, kulübün yaşadığı sorunlara karşın siyah beyazlıları mağlup eden oyuncularını kutladı. Bu kadar soruna rağmen futbolcuların bir karakter oyunu ortaya koyduklarını söyleyen Korkmaz, "Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ederim" şeklinde konuştu.

PSİKOLOJİ ÖNEMLI

Antalyaspor'un hedefinin mücadele etmek olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Antalyaspor'un hedefi mücadele edip ayakta kalabilmek. Oyuncular bunu yapıyor. Böyle oyunculara sahip olmak beni mutlu ediyor, inşallah kimse karşılıksız kalmaz. Antalya halkı, iş adamları kulübe sahip çıkar" açıklamasında bulundu. Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığını da belirten Bülent Korkmaz, "Avrupa'da Beşiktaş kendi sahasında bir sürü kulübü yenmiş. Oyuncu psikolojisini bilmeniz lazım. Teknik direktör ne derse desin oyuncu savunma yapar. Burada kazanmak bizim için artı bir üç puan oldu" diye konuştu.

10 NUMARA TRANSFER BARRADA

Olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanan Antalyaspor'da 10 numara transferi için girişimler sürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'da forma giyen Abdelaziz Barrada'ya talip oldu. 2016'da Marsilya'dan transfer edilen Faslı oyuncu forma giydiği 43 maçta 12 gol 7 asistlik performans sergilemişti. 29 yaşındaki futbolcu 10 numaranın haricinde kanatlarda da forma giyebiliyor. Barrada'nın transferindeki tek engel Cihan Bulut yönetiminin istifa etmiş olmasıyla meydana gelen yönetimsel boşluk. Yerine gelecek olan yönetimin farklı alternatif oyuncular üzerinde durma ihtimali, bu oyuncunun son güne kadar imza atmayacağı şeklinde değerlendiriliyor.