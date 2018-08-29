Bunun adı zorbalık

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sahil Antalya
Yaşam Parkı' adıyla yenilenen Konyaaltı Sahili
, şehir magandalarının defalarca saldırısından sonra şimdide tatilcilerin saldırısına uğradı. Kurban Bayramı
tatilinde binlerce tatilcinin geldiği Antalya'da denize girmek için akın edilen Konyaaltı Sahili geldi, tatilin bitiminde acı bir tablo ile karşı karşı kaldı. PARAMPARÇA ETTİLER
130 milyon liraya mal olan tesisler Kurban Bayramı tatilinde büyük bir tahribata uğratıldı. Tatile gelenler, bazı duş kabinlerinin kapılarını kırdı bazılarının söküp kenara bıraktı. Kumsaldaki duş bataryaları söküldü, aydınlatma lambaları parçalandı. Yönlendirme tabelaları yerlerinden söküldü. Araç parkını engelleyici beton dubalar yerle bir edildi. Basketbol
potalarının fileleri kesildi. BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Tatilcilerin dönmesi ile birlikte beklenmedik manzara ile karşılaşan Antalyalılar, yapılan tahribata tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Dünya cenneti sahilimiz bu proje ile refaha kavuştu. Verilen bu tahribat hiç yakışmıyor. Bu hizmete hep beraber sahip çıkmalıyız. Bunlar yapılırken sahili işleten firmanın güvenlik görevlileri ne yapıyordu?"dedi. TATİLCİLERDEN TAM NOT
Bir çekim merkezi haline gelen sahil projesi, kırılıp dökülmesine rağmen tatilcilerden de tam not aldı. Bayram tatilini Antalya'da geçiren Türkiye
'nin dört bir yanından vatandaşlar, sahil projesi için "Muhteşem olmuş. Bu tür tesisler iyi korunmalı" ifadesini kullandı. Yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile tamamen halka açık bir proje olarak Antalyalılara ve turizme hizmet eden Konyaaltı Sahil Projesi şehrin buluşma noktası oldu. BUNU YAPAN HAİNDİR
KONYAALTI Sahil Yaşam Projesi Güvenlik Koordinatörü Cemil Tonbul, projeye zarar verme noktasında vatandaşların hassas ve bilinçli olmaları gerektiğini söyledi. Tombul, "Bu proje bir kamu malı. Devletimiz, milletimizin malı. Bu projeye verilen zarar devletin cebinden çıkıyor. Toplum olarak bu güzelliğe sahip çıkmalıyız. Zarar verenleri de gören vatandaşlar uyararak şikayet etsinler. Şimdiye kadar zarar veren bazı kişilere cezai işlem yapıldı. Bundan sonrada aynı hassasiyet devam edecek" dedi. Sahilde güvenlik için özel güvenlik ve polisin 'Güven Timi' ile ortak hareket edildiğini belirten Tonbul, "Bölgede yaşanan her türlü hukuksuzluğa karşı güvenlik güçleri devriye geziyor. Devlet malına zarar veren bu tür insanlar bizim gözümüzde bir nevi haindir" diye konuştu. Projede kamera sisteminin alt yapısının tamamlandığını ifade eden Tonbul, " Yakın zamanda bu sistem hayata geçecek. Sahile araç girişlerinde ve çıkışlarında plaka tanıma sistemi kuruluyor" dedi.