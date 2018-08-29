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Hırsızlar ormanı acımadan yaktı

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Hırsızlar ormanı acımadan yaktı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman ında 10 dönüm alan küle döndü. Yangının hırsızların çalıntı kabloları yakarken çıkardığı iddia edilen yangın, Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Dereköy Şefliği Güllüpınar mevkiinde meydana geldi. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

10 DÖNÜM ORMAN YANDI
Ekiplere bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Kontrol altına alınan yangında 10 dönüm kızılçam ormanı küle döndü. Yangının hırsızların çalıntı kabloları yakmak istemesi üzerine çıktığı iddia edildi. Jandarma ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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Hırsızlar ormanı acımadan yaktı
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