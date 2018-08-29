Isparta KYK’ya 98 yeni personel

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Yurtlar Kurumu (KYK
) İl Müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 3 bin personel alacak. Yayımlanan alım ilanına göre alımlar 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü olmak üzere İŞKUR
üzerinde yapılacak. KYK Isparta
il Müdürü Cumhur Ziya Kurt, 29 özel güvenlik görevlisi, 40 temizlik personeli, 8 kaloriferci, 4 bakım onarım personeli, 10 engelli temizlik işçisi, 7 eski hükümlü temizlik işçisi olmak üzere toplam 98 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.