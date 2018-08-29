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’ya 98 yeni personel

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Isparta KYK’ya 98 yeni personel
Kredi Yurtlar Kurumu () İl Müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 3 bin personel alacak. Yayımlanan alım ilanına göre alımlar 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü olmak üzere üzerinde yapılacak. KYK il Müdürü Cumhur Ziya Kurt, 29 özel güvenlik görevlisi, 40 temizlik personeli, 8 kaloriferci, 4 bakım onarım personeli, 10 engelli temizlik işçisi, 7 eski hükümlü temizlik işçisi olmak üzere toplam 98 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.
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Isparta KYK’ya 98 yeni personel
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