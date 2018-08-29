Isparta’da seçim iddiası

AK
Parti Isparta
Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, gelecek yıl Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçim
ler için iddialı konuştu. AK Parti
olarak seçim startını verdiklerinin altını çizen Gökgöz, başta Isparta Belediyesi
olmak üzere, tüm belediyeleri kazanacaklarını ileri sürerek, "1 Nisan sabahı Isparta'nın tüm belediyeleri AK belediyecilikle tanışacak" dedi. SEVİLEN BİR İSİM OLACAK
Aday belirleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gökgöz, "AK Parti olarak öyle bir Belediye Başkanı adayı belirleyeceğiz ki, Isparta halkının yakından tanıdığı, çok sevdiği, saydığı ve bağrına bastığı bir isim olacak" dedi. 24 Haziran seçimlerinde Isparta'da artış yakalandığını hatırlatan Gökgöz, artışın süreceğini söyledi.