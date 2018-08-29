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’da iddiası

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Isparta’da seçim iddiası
AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, gelecek yıl Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel ler için iddialı konuştu. olarak seçim startını verdiklerinin altını çizen Gökgöz, başta olmak üzere, tüm belediyeleri kazanacaklarını ileri sürerek, "1 Nisan sabahı Isparta'nın tüm belediyeleri AK belediyecilikle tanışacak" dedi.

SEVİLEN BİR İSİM OLACAK
Aday belirleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gökgöz, "AK Parti olarak öyle bir Belediye Başkanı adayı belirleyeceğiz ki, Isparta halkının yakından tanıdığı, çok sevdiği, saydığı ve bağrına bastığı bir isim olacak" dedi. 24 Haziran seçimlerinde Isparta'da artış yakalandığını hatırlatan Gökgöz, artışın süreceğini söyledi.
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Isparta’da seçim iddiası
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