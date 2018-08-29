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Servet teyze evinin balkonunda öldü

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Servet teyze evinin balkonunda öldü
Antalya'da yalnız yaşayan Servet Eyibardakçı (76), balkonunda ölü bulundu. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 7'nci kattaki dairesinde tek başına yaşayan Servet Eyibardakçı'dan haber alamayan yakınları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaşlı kadına ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan ekipler, merdivenle 7'nci katta bulunan evin penceresinden girdi. Balkonda hareketsiz yatan Eyibardakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yapatı.
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Servet teyze evinin balkonunda öldü
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