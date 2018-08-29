Servet teyze evinin balkonunda öldü

Antalya
'da
yalnız yaşayan Servet
Eyibardakçı
(76), balkonunda
ölü bulundu. Olay,
dün saat 11.30
sıralarında Konyaaltı
ilçesi Siteler
Mahallesi'ndeki
bir sitede meydana geldi. 7'nci kattaki
dairesinde tek başına yaşayan Servet
Eyibardakçı'dan haber alamayan
yakınları, durumu itfaiye, sağlık ve
polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede
belirtilen adrese gelen ekipler, yaşlı
kadına ulaşmak için kapıyı açmaya
çalıştı. Bunda başarılı olamayan ekipler,
merdivenle 7'nci katta bulunan
evin penceresinden girdi. Balkonda
hareketsiz yatan Eyibardakçı'nın yaşamını
yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri
evde inceleme yapatı.