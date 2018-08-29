Shaman yollara düştü

Anadolu
kültürünü dansla anlatan Shaman Dance Theatre
, kasım ayında Almanya
turnesine çıkıyor. Offenbach, Berlin
, Hamburg ve Essen kentlerini kapsayan turnenin organizasyonunu Seans Organizasyon yapıyor. Grup, 4 kentte 10 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor. Gösterilerle Anadolu kültür
ü ve Antalya
turizminin tanıtılması hedefleniliyor. 40 DANSÇI YER ALACAK
Shaman Dance Theatre Genel Sanat Yönetmeni Murat Uygun, Almanya'daki gösterilerin temasının 'Anadolu'nun Aşk Efsaneleri' olduğunu, 40 dansçının sahneye çıkacağını söyledi.