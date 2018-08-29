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Shaman yollara düştü

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Shaman yollara düştü
Anadolu kültürünü dansla anlatan , kasım ayında turnesine çıkıyor. Offenbach, , Hamburg ve Essen kentlerini kapsayan turnenin organizasyonunu Seans Organizasyon yapıyor. Grup, 4 kentte 10 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor. Gösterilerle ü ve Antalya turizminin tanıtılması hedefleniliyor.

40 DANSÇI YER ALACAK
Shaman Dance Theatre Genel Sanat Yönetmeni Murat Uygun, Almanya'daki gösterilerin temasının 'Anadolu'nun Aşk Efsaneleri' olduğunu, 40 dansçının sahneye çıkacağını söyledi.
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Shaman yollara düştü
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