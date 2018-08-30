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ASBAŞ’tan bakım ve onarım merkezi

Giriş Tarihi: 30.8.2018
ASBAŞ’tan bakım ve onarım merkezi
Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, serbest bölgede yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda yat bakım onarım merkezi yapılacağını bildirdi. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Bölgemizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştı. Yat sektörünün genişlemesi nedeniyle yatçılara bakım onarım sahası da veremiyorduk. Bu genişleme ile bu ihtiyaçların tamamına cevap verebileceğiz." dedi. Genişlemeyle birlikte yükleme boşaltma rıhtımının geri sahasında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanın yat bakım onarım merkezi olarak tahsis edileceğini anlatan Gürses, "Şu anda 50 metre ve 500 ton kapasiteli yatları denize indirme karaya çekme sistemimizin kapasitesini 2 bin ton ve 90 metreye kadar elverişli hale getireceğiz" diye konuştu.
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ASBAŞ’tan bakım ve onarım merkezi
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