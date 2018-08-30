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Boşanmak isteyen kadına koca dayağı

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Boşanmak isteyen kadına koca dayağı
Antalya'DA, boşanmak istediğini söyleyen 2 çocuk annesi, eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Olay Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Pazarda balıkçılık yapan R.G., 6 yıllık eşi M.G. ile birlikte - Kemer yolundaki balıkçı barınağına parasını almak için geldi. Burada işini halleden R.G., eşi M.G. ile beraber alkol alıp, sohbet etti. Eşinden 3 yıldır şiddet gördüğünü öne süren M.G., iddiaya göre, dönüş yolunda boşanmak istediğini söylediği R.G. ile tartıştı. R.G., eşinin kolunu kırdı, kafasından yaraladı. M.G'nin kafasına 50 dikiş atıldı. Gözaltına alınan R.G., nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Boşanmak isteyen kadına koca dayağı
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