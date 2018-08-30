Bu ‘hesapta’ yoktu

Antalya
'DA bir restoranda 250 liralık hesabı ödememek için kavga çıkaran Erdem Çevik'in, 54 suçtan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. DOSYASI KABARIK
Olay önceki akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yat Limanı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Gezi teknesinde çalışan Erdem Çevik, alkol içtiği restoranda hesap 250 lira tutunca kavga çıkardı. İhbar üzerine bölgede uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, olay yerine gelerek tarafları yatıştırdı. Polisin GBT incelemesinde Çevik'in kredi kartı kopyalama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 54 dosyadan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Çevik, "Ben vatan haini değilim. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım. Bunun için de 150 yıl ceza aldım" dedi. Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.