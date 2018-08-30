Deniz müzesine ilk adım

Antalya
Deniz Ticaret Odası (DTO) ile Antalya
Büyükşehir Belediyesi deniz kültürünün yaşatılmasına yönelik şehre Antalya Denizcilik Müzesi'nin kazandırılması için ortak adım atıyor. Konu, DTO Başkanı Ahmet Çetin'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'i ziyaretinde gündeme geldi. 2019'da hayata geçmesi hedeflenen müzenin Konyaaltı Sahili veya Boğaçayı'nda yapılması planlanıyor. Müze için Deniz Kuvvetleri'nin envanterlerinden faydalanacağı vurgulanırken, denizcilik tarihine ilişkin anıların yaşatılacağını belirtildi. Türklerin denizle buluşmasının Antalya'nın fethi ile başladığını ifade eden DTO Başkanı Çetin, "Bugüne kadar böyle bir müzenin şehir merkezinde olmaması Antalya'nın şanssızlığı. Ailelerin çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirirken denizcilik konusunda eğitim alabileceği, modern müzecilik anlayışına uygun denizcilik müzesinin hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu. PROJELERE DESTEK SÖZÜ
Başkan Türel'in Antalya için geliştirdiği en büyük projelerin denizle ilgili olduğunu hatırlatan Çetin, "Menderes Türel'in Antalya'ya kazandırmaya çalıştığı deniz ile ilgili tüm projelerde gereken katkı ve desteği DTO olarak vereceğiz" diye konuştu. Çetin, müzenin yanı sıra atık alım gemisi, deniz süpürgesi, kurvaziyer limanı, yanaşma yeri, Adrasan Yat Limanı gibi projelerin şehre kazandırılması noktasında fikir birliğine vardıklarını sözlerine ekledi.