Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin protokolle Antalya
Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği'ne (AESOB) devrettiği Sobacılar Çarşısı, esnafın ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Yıllardır Balbey Camii'nin bitişiğindeki sokakta derme çatma barakalarda hizmet veren ayakkabı tamircileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in girişimleri ile Sobacılar Çarşısı'ndaki modern yerlerine taşındı. 11 ayakkabı tamircisine ait dükkanlar geçtiğimiz günlerde kura çekimiyle belirlendi. Ustalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni dükkânlarını çok beğendi.