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renkleri buluşturdu

Kepez Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Folklör Festivali’ne 16’sı yabancı 14’ü Türk 30 ekip 900 kişi ile katılıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Folklor Festivali renkleri buluşturdu
Antalya Kepez Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 4'üncü Uluslararası büyük coşkuyla başladı. Folklor Festivali'nin ilk gününde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivale katılan ekipleri belediye meclis salonunda kabul etti. Tütüncü, "Türkiye'nin ve dünyanın farklı renklerini 'da buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Festivale, yurt dışından 16, yurt içinden 14 olmak üzere 30 ekip ve 900 konuk katıldı" dedi.

KORTEJLİ AÇILIŞ
Festivalin açılışı, Özdilek Park AVM'den DokumaPark'a gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Farklı kültürlerin ve geleneksel oyunların sergilendiği festival görsel bir şölene sahne oldu. Festival kapsamında ikinci kortej de MarkaAntalya AVM önünde gerçekleşti. 4 gün sürecek festival kapsamında dünyanın farklı noktalarından gelen ekipler, Cumhuriyet Meydanı ve Kepez Belediye Meydanı gibi Antalya'nın farklı noktalarında gösterilerine devam edecek.
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Folklor Festivali renkleri buluşturdu
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