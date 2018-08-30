Folklor Festivali renkleri buluşturdu

Antalya
Kepez Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 4'üncü Uluslararası Folklor Festivali
büyük coşkuyla başladı. Folklor Festivali'nin ilk gününde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivale katılan ekipleri belediye meclis salonunda kabul etti. Tütüncü, "Türkiye'nin ve dünyanın farklı renklerini Antalya
'da buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Festivale, yurt dışından 16, yurt içinden 14 olmak üzere 30 ekip ve 900 konuk katıldı" dedi. KORTEJLİ AÇILIŞ
Festivalin açılışı, Özdilek Park AVM'den DokumaPark'a gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Farklı kültürlerin ve geleneksel oyunların sergilendiği festival görsel bir şölene sahne oldu. Festival kapsamında ikinci kortej de MarkaAntalya AVM önünde gerçekleşti. 4 gün sürecek festival kapsamında dünyanın farklı noktalarından gelen ekipler, Cumhuriyet Meydanı ve Kepez Belediye Meydanı gibi Antalya'nın farklı noktalarında gösterilerine devam edecek.