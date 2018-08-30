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Giderayak transfer

’da görevi bırakmaya hazırlanan Başkan , sürpriz bir transfer hamlesi yaptı. Cihan Bulut, Al-Nasr’ın Faslı orta saha oyuncusu Barrada ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Giderayak transfer
Geçtiğimiz hafta olağanüstü genel kurul kararı alınan Antalyaspor'da, görevi bırakmaya hazırlanan kulüp başkanı , daha önce prensipte anlaşmaya vardıkları 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'da forma giyen Barrada, kulüp tesislerine gelerek başkan Bulut ile el sıkıştı.

KULÜP DE AÇIKLADI
Transfer ayrıca, kulübü resmi sitesinden 'Kulübümüz, orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varmıştır' şeklinde duyuruldu. Getafe ve Marsilya formalarını giyen Barrada, 2015- 2017 yılları arasında milli takım forması da giydi. Son olarak Al-Nasr'da forma giyen Barrada 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Barrada, 10 numara pozisyonu ve kanatlarda da görev alıyor.
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Giderayak transfer
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