Giderayak transfer

Geçtiğimiz hafta olağanüstü genel kurul kararı alınan Antalya
spor'da, görevi bırakmaya hazırlanan kulüp başkanı Cihan Bulut
, daha önce prensipte anlaşmaya vardıkları 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'da forma giyen Barrada, kulüp tesislerine gelerek başkan Bulut ile el sıkıştı. KULÜP DE AÇIKLADI
Transfer ayrıca, Antalyaspor
kulübü resmi sitesinden 'Kulübümüz, orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varmıştır' şeklinde duyuruldu. Getafe ve Marsilya formalarını giyen Barrada, 2015- 2017 yılları arasında milli takım forması da giydi. Son olarak Al-Nasr'da forma giyen Barrada 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Barrada, 10 numara pozisyonu ve kanatlarda da görev alıyor.