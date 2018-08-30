Gökyüzünde zafer kutlaması yapıldı

Antalya
'DA 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla Olympos Teleferik, Escape Yamaç Paraşüt Okulu ve Rixos Premium Tekirova işbirliğiyle çekilen 1.5 dakikalık video klip ilklere sahne oldu. Yerden kilometrelerce yükseklikte iki yamaç paraşüt pilotu tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Aynı zamanda basejump sporcusu Cengiz Koç, iki yamaç paraşütçüsünün arasından geçerek Türk bayrağını selamladı. Tekirova açıklarındaki 30 metre derinlikteki C-130 askeri uçak batığında başlayan video, 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde son buldu.