Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Gökyüzünde zafer kutlaması yapıldı

Gökyüzünde zafer kutlaması yapıldı

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Gökyüzünde zafer kutlaması yapıldı
Antalya'DA 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla Olympos Teleferik, Escape Yamaç Paraşüt Okulu ve Rixos Premium Tekirova işbirliğiyle çekilen 1.5 dakikalık video klip ilklere sahne oldu. Yerden kilometrelerce yükseklikte iki yamaç paraşüt pilotu tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Aynı zamanda basejump sporcusu Cengiz Koç, iki yamaç paraşütçüsünün arasından geçerek Türk bayrağını selamladı. Tekirova açıklarındaki 30 metre derinlikteki C-130 askeri uçak batığında başlayan video, 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde son buldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökyüzünde zafer kutlaması yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN