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İş adamı iş yerinde mini müze kurdu

Giriş Tarihi: 30.8.2018
İş adamı iş yerinde mini müze kurdu
Antalya'NIN Demre ilçesinin son İl Genel Meclisi üyesi iş adamı Sadık Bayraktaroğlu, iş yerinde tarihi ve eski eşyaları satın alarak küçük bir müze oluşturdu. Önce hobi olarak başladığını anlatan Bayraktaroğlu, "Babamdan kalan eski radyo, dikiş makinesi, kahve değirmeni, telefon, hesap makinesi, gaz ocağı, lüks lambası ve pikap gibi eski eşyaları iş yerime getirdim. Daha sonra ilçemizin değişik mahallelerden satın almaya başladım. İş yerimi küçük bir müze haline getirdim. Koleksiyonumu geliştireceğim" ifadelerini kullandı.
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İş adamı iş yerinde mini müze kurdu
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