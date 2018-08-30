Kaplanlar lige hazır

KEPEZ Belediyespor'un potadaki genç kaplanları, Antalya
Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı ile yaptığı hazırlık maçını 74-44 skor ile galip tamamladı. Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen hazırlık maçında Kepez Belediyespor'un 2001-2002 doğumlu sporcuların çoğunlukta olduğu 'genç kaplanlar' 30 sayı farkla Antalya
Osmanlı GSK Erkekler U18 basketbol takımını yendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü maç sonu yaptığı açıklama, "Sporcu fabrikası olarak başarılı sonuçlar alıyoruz. Yetiştirdiğimiz çocuklarımız her geçen gün eksikliklerini gidererek başarı yolunda daha emin adımlarla ilerliyor. Bu da gösteriyor ki geleceğe yaptığımız yatırımların meyvelerini alıyoruz" dedi.