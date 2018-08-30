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Kaplanlar lige hazır

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Kaplanlar lige hazır
KEPEZ Belediyespor'un potadaki genç kaplanları, Antalya Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı ile yaptığı hazırlık maçını 74-44 skor ile galip tamamladı. Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen hazırlık maçında Kepez Belediyespor'un 2001-2002 doğumlu sporcuların çoğunlukta olduğu 'genç kaplanlar' 30 sayı farkla Osmanlı GSK Erkekler U18 basketbol takımını yendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü maç sonu yaptığı açıklama, "Sporcu fabrikası olarak başarılı sonuçlar alıyoruz. Yetiştirdiğimiz çocuklarımız her geçen gün eksikliklerini gidererek başarı yolunda daha emin adımlarla ilerliyor. Bu da gösteriyor ki geleceğe yaptığımız yatırımların meyvelerini alıyoruz" dedi.
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Kaplanlar lige hazır
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